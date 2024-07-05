الامارات | تأهل صعب لديوكوفيتش في بطولة ويمبلدون للتنس

الشارقة – بواسطة ايمن الفاتح – بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف ثانياً ووصيف بطل العالم الماضي، الدور الثالث من بطولة ويمبلدون الإنجلزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بصحبة البولندية إيغا شفيونتيك الأولى عند السيدات، بفوزه الصعب إلى حد ما على البريطاني جايكوب فيرنلي 6-3 و6-4 و5-7 و7-5.

واحتاج ابن الـ37 عاماً إلى ثلاث ساعات لحسم مواجهته مع البريطاني البالغ 22 عاماً، بعدما بدا في طريقه لفوز سهل بفوزه بالمجموعتين الأوليين من دون مقاومة تذكر، قبل أن تتعقد الأمور في الثالثة التي تنازل عنها بعدما خسر إرساله مرتين.

وتواصلت معاناته في الرابعة أمام المصنف 277 عالمياً، لكنه تمكن هذه المرة من إنهائها لصالحه، ليبلغ الدور الثالث للمرة الخامسة عشرة توالياً على ملاعب نادي عموم لندن التي توج فيها بطلاً سبع مرات ووصل إلى النهائي في مناسبتين أخريين.

ويخوض الصربي، الباحث عن تعزيز رقمه القياسي من حيث عدد الألقاب الكبرى (24)، أول مشاركة له منذ أن تعرض لإصابة في الغضروف خلال بطولة رولان غاروس الشهر الماضي خضع على أثرها لعملية جراحية.

ويسعى ديوكوفيتش الذي تنازل عن صدارة التصنيف العالمي لصالح الايطالي يانيك سينر بعد انسحابه من رولان غاروس، الى احراز لقبه الثامن في ويمبلدون ومعادلة رقم السويسري روجيه فيدرر.