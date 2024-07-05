تحذير عاجل للمصطافين.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن انخفاض درجات الحرارة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد انكسار الموجة شديد الحرارة التي تتعرض لها البلاد خلال الأسبوع الحالي، وبعدما تعرضت البلاد لأكثر من موجة حارة على مدار الأيام الماضية، حيث وصلت درجات الحرارة اليوم الخميس لمستويات عالية وسجلت القاهرة درجة حرارة عظمي نحو 39 درجة و41 درجة محسوسة.

موعد انخفاض درجات الحرارة

وأشارت الأرصاد في بيان لها نشرته على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى أنه من “من المتوقع حدوث انخفاض طفيف في درجات الحرارة بداية من غدا الجمعة الـ 5 من يوليو الجاري، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد بقيم تتراوح من 2-3 درجات، لتصل العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى لـ 36 درجة مئوية”.

تحذير إلى المصطافين

كما وجهت هيئة الأرصاد تحذيرا إلى المصطافين، حيث يتوقع أن يكون هناك اضطراب في الملاحة البحرية خاصة على البحر الأحمر وخليج السويس، بالإضافة إلى الشواطئ الغربية في البحر المتوسط بمحافظة مرسي مطروح، حيث يتوقع أن تصل سرعة الرياح من 30 إلى 50 كم في الساعة، كما يتوقع أن ترتفع الأمواج من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، معلقة بقولها “لذا يجب على السادة المصطافين مراعاة ذلك”.

طقس الأيام المقبلة

وفي نفس السياق، نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيان يوضح حالة الطقس خلال الأيام المقبلة بداية من غدا الجمعة الـ 5 يوليو حتى يوم الأربعاء العاشر من الشهر نفسه، حيث يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة غدا الجمعة بقيم تتراوح من درجتين إلى 3 درجات مئوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وأوضحت الأرصاد في بيانها، أنه من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب في ساعات النهار على جميع النحار ويكون حار رطب على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة رطب في ساعات الليل على أغلب الأنحاء ومعتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.