مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2025

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الشارقة – اميمة ياسر – أسفرت قرعة تصفيات أمم أفريقيا 2025، عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثالثة مع كل من بوتسوانا وموريتانيا والرأس الأخضر، ليبدأ الفراعنة مشوار التصفيات للتأهل إلى البطولة التي تقام في المغرب بين شهرى ديسمبر 2025 ويناير 2026.
تنطلق تصفيات أمم أفريقيا 2025، في سبتمبر المقبل بعد سحب القرعة ظهر اليوم الخميس في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.
مواعيد مباريات مصر تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025:
الجولة الأولى والثانية: ما بين 2 و 10 سبتمبر 2024
الجولة الثالثة والرابعة: ما بين 7 و 15 أكتوبر 2024
الجولة الخامسة والسادسة: ما بين 11 و 19 نوفمبر 2024
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