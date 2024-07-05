“اعرف دفعتك هتبدا امتي”.. تعرف على مواعيد دخول الجيش حسب تاريخ ميلادك 2024 والأوراق المطلوبة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح -

تعرف على مواعيد دخول الجيش حسب تاريخ ميلادك، حيث يرغب الكثير من الشباب في معرفة مواعيد دخول الجيش حسب تاريخ ميلادهم، ويتم إجراء الأبحاث بشكل مكثف خاصة من قبل الكثير من الشباب الذين هم على وشك للالتحاق بالجيش خلال الفترة المقبلة، بعد أن أعلنت القوات المسلحة المصرية الجدول الزمني المحدد لتسهيل… عملية الالتحاق بصفوف الجيش المصري؛ ومن خلال موقعنا المميز سنشرح لكم كافة الأمور المتعلقة بالالتحاق بالجيش من مواعيد وأوراق.

تعرف على دخول الجيش حسب شهر الميلاد عام 2024

ومن المعروف أن من أهم الأمور خلال هذه الفترة هو معرفة مواعيد الالتحاق بالجيش المصري حتى يتمكن الشباب من تقديم خدمتهم بعد التخرج من الجامعات والشباب الذي يتخرج بمؤهلات متوسطة. ومن المفترض أن يتم استقبالهم في مكاتب التجنيد والتعبئة اعتباراً من 30 سبتمبر المقبل. كما يجب عليهم إجراء الفحص الطبي في مناطق التجنيد والتعبئة اعتباراً من 14 أكتوبر وحتى الأربعاء الموافق 1 نوفمبر.

تعرف على مواعيد دخول الجيش حسب تاريخ ميلادك عام 2024

ومن المفترض أن يتم قبول المؤهلات العليا في مكاتب التجنيد والتعبئة اعتباراً من يوم الأحد 12 نوفمبر وحتى يوم الاثنين 27 من الشهر نفسه. وجاءت مواعيد الالتحاق بالجيش على النحو التالي، حيث أن مواليد الفترة من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر من كافة الأعوام حتى عام 2003، والذين حصلوا على مؤهلهم العلمي والمعتمد عليه في الفترة من 1 فبراير من هذا العام وحتى عام 2003 نهاية يوليو.

تعرف على المستندات المطلوبة للتقديم على الجيش المصري 2024

حيث وسوف نقوم بتزويدك بالأوراق التي يجب تقديمها حتى تتمكن من التقدم بنجاح إلى الجيش المصري. وهذه الأوراق هي كما يلي: