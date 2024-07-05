بايدن: ناقشت مع نتنياهو جهود وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق الهدنة في غزة

جدة - نرمين السيد - بايدن قال جو بايدن، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، إنه ناقش مع نتنياهو جهود وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.



يذكر أن البيت الأبيض، قال اليوم، إن بايدن رحب بقرار نتنياهو السماح للمفاوضين الإسرائيليين بالتواصل مع الوسطاء المصريين والقطريين والأمريكيين للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

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