نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غادة عبدالرازق تكشف عن رأيها في الحالة الفنية المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة غادة عبدالرازق في تصريحات تلفزيونية عن رأيها في الحالة الفنية المصرية في الوقت الحالي.

وقالت غادة: «الصحة الفنية المصرية للأسف مبقتش بالقوة بتاعة زمان، النصوص بقت ضعيفة والمؤلفين يستسهلوا أو يفصلوا على مقاس النجم».

رأي اهل غادة عبدالرازق في دخولها الفن

سبق، كشفت غادة عبدالرازق عن رأي أهلها في بداية دخولها مجال الفن، قالت: أهلي أصبحوا الآن فخورين بي وبمسيرتي الفنية، ولكن في البداية قالوا لي هتبقي كومبارس وتفضحينا، ولن تصبحي نجمة، ورديت عليهم أنني في يوم من الأيام سأصير نجمة صف أول

زيجات غادة عبدالرازق

ويذكر ان الفنانة غادة عبد الرازق قد صرحت من قبل تفاصيل زيجاتها والتى تخطت الـ12، كانت أول زيجة لها كانت من رجل الأعمال السعودي عادل القزاز وهي فى عمر الـ17 عام واستمرت هذا الزواج لأكثر من 7 سنوات أنجبت وقتها أبنتها الوحيدة روتانا، ثم أنفصلت عنه بسبب خلافات بينهما، الزيجة الثانية كانت من رجل أعمال بورسعيدي.

و تزوجت من المحامي حلمي سرحان فى عام 2001 وأستمر الزواج أقل من عام، وأيضا من الزيجات التى أستمرت فترة ليست بالقليلة لغادة عبد الرازق فترة زواجها من المنتج وليد التابعى تزوجت من الإعلامي محمد فودة، الزيجة الـ12 عاشتها غادة مع زوجها هشام زنيتا ‏بعد فترة زواج عامان ونصف، التى تعرفت عليه فى كواليس تصوير مسلسلها الشهير سلطانة المعز.

آخر أعمال غادة عبدالرازق

وكان آخر أعمال غادة عبدالرازق هو فيلم تاني تاني، ويناقش الفيلم فكرة الصداقات القديمة التي تختفي ثم تعود بعد سنوات طويلة خاصة بين الرجل والمرأة مما يعيد الذكريات من جديد وتنشأ قصص حب بين الطرفين، وتظهر غادة خلاله بشخصية سيدة تعمل في بنك، أما أحمد آدم فيعمل في البورصة ويدخل في صراعات مع بيومي فؤاد من أجل الفوز بقلب غادة عبدالرازق خلال الأحداث.

وايضا مسلسل صيد العقارب، آخر أعمال غادة عبد الرازق، الذي شاركت فيها ضمن الماراثون الرمضاني الماضي لعام 2024، حيث ضم العمل كل من محمد علاء، رياض الخولي، سيمون، أحمد ماهر، ميار الغيطي، محمد علي رزق، عفاف رشاد، محمد نجاتي، أحمد الشامي، مي القاضي