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أحمد جودة - القاهرة -

تحدث وليد دعبس مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن سبورت وأزمة اختيار القائمة النهائية استعدادا لمعسكر يوليو قبل السفر لأولمبياد باريس ورفضهم لانضمام لاعبهم له.

رئيس مودرن سبورت يوضح أسباب رفضهم ضم لاعبهم لمنتخب مصر

وقال دعبس في تصريحات له عبر برنامج اللعيب بقناة mbcmasr: "طلعت يوسف مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن سبورت رفض انضمام علي زعزع للمنتخب الأولمبي لحاجتنا إليه ولكثرة الإصابات والإرهاق بين اللاعبين".

وتابع: "لا نتأخر نحن كمجلس إدارة نادي مودرن سبورت وجهازه الفني بقيادة طلعت يوسف عن منتخب مصر ولكن طلبنا ذهابه للمباريات فقط وليس رفض تام للمعسكر والسفر معهم لأولمبياد باريس".

واختتم حديثه: "مشاركة المصري والزمالك بالكونفيدرالية الإفريقية الموسم القادم غير قانونية فهناك لوائح تنص على الاختيار حين ننتهي من الدور الأول أو الثاني وهذا لم يحدث ونطالب بالمشاركة لأن هذا حقنا فنحن بالمربع الذهبي الآن أو قد نخضع لتطبيق ما كانت عليه النتائج بالموسم الماضي".