دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يفاضل بين 5 مهاجمين أجانب لتدعيم الأهلي فى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

عرض مسئولو الأهلي على مارسيل كولر أكثر من خمسة مهاجمين أجانب لاختيار أحدهم وضمّه لصفوف الفريق خلال الموسم المقبل ، ويرغب كولر في تدعيم هجوم الفريق بلاعب أجنبي صاحب قدرات فنية وتهديفية عالية على غرار الفلسطيني وسام أبو علي الذي أضاف الكثير لهجوم الأهلي منذ انتقاله لصفوفه في يناير الماضي قادماً من سيريوس السويدي لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم.

يأتي تفكير الأهلي في تدعيم الهجوم بعد رحيل الفرنسي أنتوني موديست لإنتهاء عقده وإقتراب رحيل محمود عبد المنعم كهربا الذي رحّب كولر برحيله نهاية الموسم الجاري.

واستقر كريم الدبيس ظهير أيسر الأهلى على الرحيل عن القلعة الحمراء مع نهاية الموسم الجارى وبحث خوض تجربة وتحدى جديد خارج أسوار قلعة الجزيرة، لاسيما بعدما خرج من حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفني في الفترة الأخيرة، رغم إصابة التونس علي معلول الظهير الأيسر الأساسي، كون الدبيس هو بديل معلول داخل الأهلي.

ويعتمد مارسيل كولر على كريم فؤاد في قيادة الجبهة اليسرى للأهلي منذ إصابة علي معلول، ويخرج كريم الدبيس من حساباته بشكل دائم، رغم اجتهاد اللاعب في التدريبات الجماعية وتنفيذ التعليمات التى يطلبها منه المدير الفنى، ولكن تكون نتيجته أن يستبعده من قائمة الفريق الأحمر التي تخوض المباريات الرسمية.

ويركز كريم الدبيس على تقديم مستوى قوى خلال مشاركته رفقة منتخب مصر الأولمبى فى أولمبياد باريس 2024 فى شهر أغسطس المقبل، من أجل لفت أنظار أندية أوروبية ترغب فى التعاقد مع مواهب شابة، ويهرب من جحيم كولر، أو على الأقل يقوده تألقه لاهتمام أحد الأندية بالتعاقد معه ولو على سبيل الإعارة، فى ظل عدم حصوله على فرصة للمشاركة مع الأهلى.