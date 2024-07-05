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أحمد جودة - القاهرة - علق إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى منتخب الأرجنتين على إهدار ليونيل ميسي ركلة الجزاء، وفوز منتخب بلاده أمام الإكوادور في بطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا 2021).

تعليق مارتينيز على إهدار ميسي ركلة الجزاء أمام الإكوادور في كوبا أمريكا

وقاد مارتينيز الأرجنتين لدور نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا بعد الفوز على الإكوادور بركلات الترجيح بنتيجة أربع أهداف مقابل هدفين.

وأهدر ميسي ركلة الترجيح التي لعبها ضد الإكوادور في الوقت القاتل، ولكن استطاع رفاقه ومارتينيز أن يتداركوا الوضع ويجلبوا الفوز.

وقال مارتينيز بعد الفوز على الإكوادور وضياع ميسي ركلة الجزاء: "قلت للجماهير هذا ليس هو الوقت المناسب لنعود إلى منازلنا".

وقد أنقذ مارتينيز مرمى الأرجنتين من تسجيل ركلتين ترجيحيتين أمام الإكوادور ببراعة ليضمن مقعده في الجولة القادمة من بطولة كوبا أمريكا.

يذكر أن الأرجنتين ستلاقي الفائز من مواجهة مباراة كندا وفنزويلا التي تلعب صباح الغد، للعب معها في نصف نهائي البطولة.

