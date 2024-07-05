أزمة “الذئاب الرمادية” تتصاعد.. تركيا تستدعي السفير الألماني

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الرياص – اسماء السيد – “الخليج 365” من ميونيخ: ‭‬ذكرت وسائل إعلام ألمانية، على رأسها “بيلد” صاحبة المصادر القوية، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) سوف يعاقب المدافع التركي مريح ديميرال بالإيقاف مباراتين بعد إشارة قام بها خلال فوز فريقه على النمسا في دور 16 الثلاثاء وسيغيب عن مباراة دور الثمانية في بطولة أوروبا 2024 السبت أمام هولندا.

وسجل قلب الدفاع (26 عاما) هدفين في الفوز 2-1 على النمسا ليرسل فريقه إلى دور الثمانية للمرة الأولى منذ 2008، واحتفل بإشارة “تحية الذئب” بأصابعه.

غصب تركي رسمي وشعبي

وأشارت الصحافة التركية إلى أن هناك حالة من الغضب الشديد على المستوى الرسمي والشعبي في البلاد بسبب تصريحات وزيرة الداخلية الألمانية بأن إشارة اللاعب التركي عنصرية ومتطرفة، وقررت الخارجية التركية استدعاء يورغن شولتز سفير ألمانيا في أنقرة، كما تلقى اللاعب أوامر رسمية من بلاده بمغادرة الأراضي الألمانية عقب التحقيق معه.

وفتحت الصحف التركية النار على ألمانيا، وأشارت إلى أن الكراهية والعنصرية لا علاقة لهما بإشارة اللاعب، خاصة أن الذئاب الرمادية هي رمز للهوية التركية، وليست إشارة يمينية متطرفة، وقد جاءت تصريحات وزيرة الداخلية الألمانية التي أدانت اللاعب لتتسبب في فتح تحقيق معه، وعلى الأرجح سوف يتم ايقافه لمباراتين.

لماذا الإيقاف؟ ومن هم “الذئاب الرمادية”؟

وترتبط هذه الإشارة بتنظيم “الذئاب الرمادية”، وهو الذراع الشبابي القومي المتطرف لحزب الحركة القومية التركي، أحد حلفاء حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه أردوغان.

حزب الحركة القومية، ويعرف أيضاً بالعمل القومي، حزب سياسي قومي يميني تركي، والحزب من أشد المعارضين لانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.

والحزب في الأساس يميني متطرف، وقومي أكثر تطرفاً، ويشكك بشكل مستمر في نوايا أوروبا، و غالبا ما يوصف الحزب بالفاشي الجديد، وينتمي إلى بعض الجماعات شبه العسكرية العنيفة ونقابات الجريمة المنظمة.

ويمثل الحزب في الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا 48 نائبا يدعمون حكومة حزب العدالة والتنمية، ومن هنا فإنه أيضاً قريب من الرئيس التركي الحالي أردوغان.

غضب وزيرة الداخلية الألمانية

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر على منصة إكس “لا مكان لرموز المتطرفين اليمينيين الأتراك في ملاعبنا” وفتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعد ذلك تحقيقا انضباطيا ضد ديميرال.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية الخميس أنها تلقت معلومات تفيد بإيقاف اللاعب مباراتين بسبب هذه الإشارة.

أردوغان عاشق كرة القدم

وتلتقي تركيا مع هولندا في دور الثمانية على الملعب الأولمبي في برلين يوم السبت وهي مباراة من المتوقع أن يحضرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يشتهر بعشقه الكبير لكرة القدم، فضلاً عن أنه يدعم منتخب بلاده في مشاركاته القارية والمونديالية بصورة دائمة، وبحماس لافت، خاصة أنه يؤمن بتأثير الرياضة كقوة ناعمة لبلاده في الخارج، فضلاً عن أنها وسيلة للتقارب مع القاعدة الشابة في البلاد ممن يعشقون كرة القدم وهم بالملايين.