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أحمد جودة - القاهرة - حقق إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى منتخب الأرجنتين تألق واضح مع منتخب بلاده خلال المباراة التي جمعته بمنتخب الإكوادور في ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا.

مارتينيز جدار الأرجنتين الذي لا يعرف الاستسلام

والتقى منتخب الأرجنتين بنظيره منتخب الإكوادور صباح اليوم الجمعة ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا للنسخة الجارية 2024.

وفاز التانجو بركلات الترجيح بنتيجة أربع أهداف مقابل هدفين، بعدما تعادل الفريقان بهدف لمثله في أشواط المباراة الأصلية.

‏وفي سياق ذلك فقد لعب مارتينيز 4 مرات ركلات الترجيح وأستطاع أن يُحقق التأهل مع الأرجنتين في جميعها.

‏وتشير الإحصائيات إلى أن حارس الأرجنتين واجه 18 ركلة وتصدى بـ 8 ركلات بينما تسديدة ذهبت خارج المرمى وبلغ نسبة نجاحه بالتصدي إلى 50٪؜.

