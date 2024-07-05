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أحمد جودة - القاهرة - يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي، خلال التقرير التالي موعد مباراة الأرجنتين في نصف نهائي كوبا أمريكا بعد الفوز على الإكوادور في المباراة التي جمعت بينهما صباح اليوم الجمعة.

واحتضن ملعب إن آر جي ستاديوم مباراة من العيار الثقيل جمعت بين الأرجنتين والإكوادور في ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا صباح اليوم والتي شهدت تأهل راقصو التانغو إلى الدور القادم من البطولة.

وفاز الأرجنتين بركلات الترجيح على منتخب الإكوادور ليحجز مقعد له في دور نصف نهائي بطولة كوبا أمريكيا من أجل كتابة التاريخ مرة أخرى.

موعد مباراة الأرجنتين في نصف نهائي كوبا أمريكا

وبعد الفوز على الإكوادور سيكون منتخب الأرجنتين أمام موقعه قوية ضد الفائز من مواجهة كندا وفنزويلا التي تلعب صباح السبت لمعرفة من هو الفائز.

الجدير بالذكر أن منتخب الأرجنتين نجح في حسم المباراة لصالحه عن طريق ركلات الترجيح، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

