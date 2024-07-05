نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة مباراة الأرجنتين والإكوادور في كوبا أمريكا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح منتخب الأرجنتين في الفوز على نظيره منتخب الإكوادور خلال المباراة التي جمعت بينهما صباح اليوم الجمعة والموافق الخامس من يوليو الجاري في بطولة كوبا أمريكا.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، نتيجة مباراة الأرجنتين والإكوادور في مشوار ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2024.

نتيجة مباراة الأرجنتين والإكوادور في كوبا أمريكا

وتعادل الأرجنتين بهدف لمثله أمام منتخب الإكوادور في المباراة التي جمعت بينهما صباح اليوم الجمعة على ملعب إن آر جي ستاديوم.

وسجل ليساندرو مارتينيز نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أولى أهداف المباراة لصالح منتخب الأرجنتين في الدقيقة الخامسة والثلاثين من عمر المباراة.

وحاول الإكوادور أن يعزز النتيجة ولكنه أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الثانية والستون من عمر المباراة والتي كان سيضعها اللاعب إنر فالنسيا.

وشهدت الدقيقة الأولى من الوقت البدل من ضائع هدف جديد لصالح كيفن كورتيز لصالح الإكوادور.

واتجهت المباراة لركلات الترجيح من أجل تحديد الفائز وتألق منتخب الأرجنتين وفاز بنتيجة 4-2 لقصي الإكوادور في مباراة قوية بين المنتخبين.

وبذلك يلاقي منتخب الأرجنتين الفائز من مباراة فنزويلا وكندا والتي ستقام فجر غدا السبت في الرابعة فجرا في نصف نهائي كوبا أمريكا.