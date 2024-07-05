سامو زين يطرح "كارثة" من ألبوم "الحب".. والجمهور يشيد بها

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح مساء أمس الفنان سامو زين ثاني أغنيات ألبومه الجديد "الحب"، وجاءت الأغنية بعنوان "كارثة" وقد طُرحت الأغنية في شكل فيديو كليب عبر موقع الأغاني الشهير "أنغامي" وأيضًا عبر جميع منصات الإستماع وعبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وأغنية "كارثة" هي من كلمات الشاعر أحمد جابر وألحان محمد شحاته، وتوزيع وسام عبد المنعم.

وسرعان ما لقت الأغنية انتشارًا واسعًا ونجاحًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، ونالت الأغنية الكثير من إشادات الجمهور بالأغنية وفكرة الفيديو كليب، ونعرض في السطور التالية بعض من تعليقات الجمهور على كليب "كارثة" للفنان سامو زين.

تعليقات الجمهور على أغنية "كارثة"

وقال الجمهور عن الكليب وثاني أغنيات ألبوم "الحب" ومنها، (الأغنية جامدة، الأغنية والفيديو تحفة 2024، إيقاع كلاسيكي جميل، روعة كثير، وصل الملك ورفيق أيامنا الحلوة، حقيقي الأغنية جميلة أو ي، سامو زين متألق كالعادة، سامو زين فنان النوع وليس الكم، أخيرًا رجع لنا سامو زين مثل 2007 و2008، الأغنية رهيب....) وغيرها الكثير.

كلمات أغنية "كارثة" لـ سامو زين

اي ده اي ده ده

ده بجد كارثة

وأنا على الباب

مستني فرصة

وده يتساب

لا ده حالة خاصة

بيسحر صدقوني

اي ده اي ده ده

ولا نص غلطة

في كده يا ناس

ده خبطني خبطة

قلبي خلاص

واقع في ورطة

ياريت بقي تلحقوني

جمال مش عادي

ده ايه الضحكة دي

ده هو في وادي

والباقي في وادي

لا بقي مش كده

ده ايه ده كل ده

ده بالشكل ده هتجنن كده

اي ده اي ده ده

ده معدي كله

امشي ازاي

من غير ما اقولو

إنه خلاص

خد عقلي كله

في قلبي ده ساب علامة

اي ده ايه ده ده

ده مفيش مقارنه

بين ده وبين

كل اللي زارنا

احنا خلاص

شايفين قمرنا

دي مبتحصلش ياما

تفاصيل أغنية "الحب" لـ سامو زين

والجدير بالذكر أنه قد طرح مؤخرًا الفنان سامو زين أحدث أغنياته وهي أغنية "الحب" وتعد هي أول أغنيات الألبوم الجديد الذي من المُقرر أن يطرح باقي أغنياته خلال الفترة المقبلة، وقد حققت أغنية "الحب" نجاحًا كبيرًا منذ الوهلة الأولي التي طرحت فيها.

وقد وصلت نسبة مشاهدات أغنية "الحب" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" نحو 612 ألف مشاهدة، وقد طرحت الأغنية على طريقة الفيديو كليب، وأغنية "الحب" من كلمات أحمد جابر، وألحان عمرو العزبي ومحمد شحاتة، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، والكليب من إخراج إسماعيل الابرص.