نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حارس مرمى أم سوبر مان؟.. الإشادات تنهال على مارتينيز بعد تأهل الأرجنتين لنصف نهائي كوبا أمريكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح منتخب الأرجنتين في خطف بطاقة التأهل إلى دور نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا لهذه النسخة 2024 بعد الفوز على منتخب الإكوادور.

الإشادات تنهال على مارتينيز بعد تأهل الأرجنتين لنصف نهائي كوبا أمريكا

وحقق منتخب الأرجنتين فوزًا مميزًا على الإكوادور في المباراة التي أقيمت بين المنتخبين على ملعب إن آر جي ستاديوم وذلك بعد التعادل الإيجابي بين الفريقين والاتجاه إلى ركلات الترجيح.

واستطاع إيميليانو مارتينيز حارس مرمى منتخب الأرجنتين في أن يُنقذ منتخب بلاده في أوقاته الصعبة من جديد.

‏وتمكن مارتينيز من التصدي إلى ركلتين ترجيحيتين أمام الإكوادور، وساهم ذلك التألق في قيادة بلاده إلى نصف نهائي كوبا أميركا 2024.

وسينتظر منتخب الأرجنتين معرفة الفائز من موقعة كندا وفنزويلا صباح السبت لمعرفة من الذي سيواجه في نصف النهائي.