عاجل| ثروت سويلم: بيراميدز وراء أزمة مباراة سموحة.. والزمالك تقدم بشكوى ضدي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد ثروت سويلم، عضو مجلس رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن نادي بيراميدز هو السبب في أزمة مباراة سموحة، مشيرا إلى أن الزمالك تقدم بشكوى ضده.

ثروت سويلم: بيراميدز وراء أزمة مباراة سموحة

أوضح سويلم في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على شاشة صدى البلد، أن رابطة الأندية لم تثر الأزمة، وأن بيان بيراميدز هاجم اتحاد الكرة ورابطة الأندية، مما يستدعي محاسبتهم.

وأشار سويلم إلى أن شكوى بيراميدز لا تشغله، مشددا على أنها تختلف تماما عن شكوى الزمالك التي استندت إلى أمور وشروط هامة بالنسبة للنادي الأبيض.

وأضاف: " أن تقرير لجنة تقصي الحقائق أثبت أن سموحة ليس له علاقة بما حدث في المباراة، وأن لجنة المسابقات قررت استكمال المباراة بدلا من إعادتها لتجنب اتهامات بمجاملة نادي سموحة".

وأوضح:" أن الزمالك تقدم بشكوى ضده في لجنة الانضباط، لكنها لم تتجاوز في حقه أو تسيء لشخصه.

وأكد:"أن التسويق التلفزيوني هو السبب وراء عدم لعب الأهلي والزمالك في الرابعة عصرًا، مشيرًا إلى أن إيقاف الدوري بسبب الأولمبياد قد يؤدي إلى إلغائه، وأنه من الصعب تأجيل أي مباراة قادمة".

عبر سويلم عن توقعه: " بأن الوضع الراهن يتطلب إدارة دقيقة للأزمات التي تواجه الأندية لضمان استمرارية الدوري بشكل سلس، مع مراعاة التحديات التنظيمية والتسويقية التي تواجهها الرابطة".