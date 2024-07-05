الرياضة

مختار مختار: استمتع بأداء هؤلاء في الأهلي.. وأؤيد استمرار كهربا

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أحمد جودة - القاهرة -  


أكد مختار مختار، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أنه يستمتع بأداء 3 لاعبين في الأحمر، مُشيرًا إلى أنه يؤيد استمرار محمود عبد المنعم كهربا مع الفريق في الموسم القادم.

مختار مختار: استمتع بأداء هؤلاء في الأهلي.. وأؤيد استمرار كهربا


وقال مختار مختار في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لا أكون سعيدًا عندما يحقق الأهلي إنجازات دون أداء ممتع، أشعر بملل عند حدوث ذلك".


وأضاف: "من استمتع به في الجيل الحالي هو حسين الشحات وإمام عاشور، الذي انسجم سريعًا مع الفريق، ويسخر إمكانياته الفردية من أجل خدمة الفريق جماعيًا".


وتابع: "إمكانيات وسام عاشور رائعة، وسجل أمام فريق الداخلية أفضل أهداف الأهلي من الرباعية التي سجلها الفريق.. هو لاعب بطبعه هداف".


وأكمل: "لا أعلم كيف تم اختيار أنتوني موديست للانضمام للأهلي.. الفيديوهات لا يمكن الأخذ بها عند التعاقد مع اللاعبين.. انظروا كيف يبذل لاعبو الأهلي مجهودهم في الملعب".


وأتم مختار مختار تصريحاته قائلًا: "يجب استمرار محمود كهربا مع الأهلي، لا يمكن أن يكون مهاجم واحد في الفريق.. المنافسة مهمة جدًا بالنسبة لاعب، وإذا لم تكن هناك منافسة فاللاعب سيضمن تواجده في الملعب".
 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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