الرياضة

عاجل.. حسم موقف كولر من الرحيل عن الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة -  

أكد الإعلامي عبدالناصر زيدان أن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي رفض عدة عروض من أحد الأندية الخليجية بمبالغ مالية ضخمة.

عبدالناصر زيدان: كولر يبقى مع الأهلي رغم عروض خليجية تصل إلى 10 مليون دولار

وقال عبدالناصر زيدان في تصريحات لملعب الشمس: هناك عدة عروض خليجية قوية وصلت إلى كولر مدرب النادي الأهلي للرحيل خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف:"العروض الخليجية التي وصلت إلى مارسيل كولر للرحيل تصل إلى 10 مليون دولار".

وواصل:"كولر رفض العروض الخليجية الضخمة مؤكدا أنه أبلغ إدارة الأهلي باستمراره مع المارد الأحمر ولن يرحل لأحد الأندية".

واختتم عبدالناصر زيدان:"أن مارسيل كولر المدير الفني يقدم تضحيات كبيرة من أجل الأهلي بشأن رحيله وعدم الالتفات إلى أي من العروض الخليجية".
 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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