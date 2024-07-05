نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حسم موقف كولر من الرحيل عن الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي عبدالناصر زيدان أن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي رفض عدة عروض من أحد الأندية الخليجية بمبالغ مالية ضخمة.

عبدالناصر زيدان: كولر يبقى مع الأهلي رغم عروض خليجية تصل إلى 10 مليون دولار

وقال عبدالناصر زيدان في تصريحات لملعب الشمس: هناك عدة عروض خليجية قوية وصلت إلى كولر مدرب النادي الأهلي للرحيل خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف:"العروض الخليجية التي وصلت إلى مارسيل كولر للرحيل تصل إلى 10 مليون دولار".

وواصل:"كولر رفض العروض الخليجية الضخمة مؤكدا أنه أبلغ إدارة الأهلي باستمراره مع المارد الأحمر ولن يرحل لأحد الأندية".

واختتم عبدالناصر زيدان:"أن مارسيل كولر المدير الفني يقدم تضحيات كبيرة من أجل الأهلي بشأن رحيله وعدم الالتفات إلى أي من العروض الخليجية".

