العالم اليوم - ستارمر: الشعب البريطاني صوّت لصالح التغيير ونحن مستعدون

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 5 يوليو 2024 06:24 صباحاً - قال زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر إن البلاد صوتت لصالح التغيير، وإن الوقت حان لأن يفي حزبه بوعده، وذلك بعد فوزه بمقعد في البرلمان.

وأضاف ستارمر في خطاب ألقاه بعد إعادة انتخابه في دائرته الانتخابية بشمال لندن "قال الناس كلمتهم هنا وفي جميع أنحاء البلاد الليلة، وهم مستعدون للتغيير. التغيير يبدأ هنا".

وتابع:"الناخبون هنا وفي كل أنحاء البلاد قالوا كلمتهم وهم مستعدون للتغيير ولإنهاء سياسة الاستعراض، وللعودة إلى السياسة بصفتها خدمة للجمهور".

وأظهرت استطلاعات الرأي في وقت سابق أن حزب العمال سيفوز في الانتخابات الوطنية بأغلبية حاسمة مما يجعل ستارمر مؤهلا لتولي منصب رئيس الوزراء منهيا 14 عاما من عهد الحكومات التي قادها المحافظون.

وبعد الإعلان الرسمي عن نتائج 209 دوائر انتخابية، حصد حزب العمال 180 مقعدا، وحصل المحافظون على 29 مقعدا في البرلمان البريطاني.

ووفقا لنتيجة الاستطلاع التي نشرتها قنوات التلفزة البريطانية، سيحصل حزب العمال (يسار وسط) على 410 من أصل 650 مقعدا في مجلس العموم، متقدما بفارق شاسع على المحافظين الذين ستنحصر حصّتهم بـ131 مقعدا في أسوأ نتيجة انتخابية لهم منذ مطلع القرن العشرين.

وتفتح هذه النتيجة الباب واسعا أمام حزب العمال لتشكيل الحكومة المقبلة، في حين أنها تمثّل هزيمة مدوّية للمحافظين الذين تقلّصت حصتهم من 365 نائبا انتخبوا قبل 5 سنوات إلى 131 نائبا فقط.

وشكر ستارمر، فجر الجمعة، الناخبين على تصويتهم لصالح حزبه وثقتهم فيه بعد ظهور نتائج الاستطلاع.

وأفاد ستارمر في تغريدة على حسابه في "إكس": "إلى كل من قام بحملة لصالح حزب العمال في هذه الانتخابات، وإلى كل من صوّت لنا ووضع ثقته في حزب العمال.. شكرا لكم".