يشار إلى أن المسابقة مخصصة للمحتوى العائلي والخاص بالأطفال، وتهدف إلى دعم وتشجيع الإبداع في المحتوى الموجه للطفل والأسرة من خلال توفير منصة للشركات وصانعي المحتوى الموهوبين لعرض أعمالهم الفريدة والمتميزة.
وتسعى المسابقة لاكتشاف وتعزيز الأعمال الإبداعية المتميزة في مختلف الفئات الإبداعية، في الكتابة الإبداعية سواء كتب الأطفال، كتابة السيناريو، الشعر للأطفال وفي مجال الأفلام، أفلام متحركة (ثنائية أو ثلاثية الأبعاد)، أفلام حية للأطفال سواء قصيرة أو طويلة.
ويذكر أن فعاليات مهرجان العلمين فى دورته الثانية تنطلق فى الفترة من 11 يوليو الجارى حتى يوم 30 أغسطس المقبل، والتى تشهد العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه المهرجان فى نسخته الأولى التى أقيمت العام الماضى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انطلاق «نبتة للطفل» تحت مظلة مهرجان العلمين.. 24 أغسطس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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