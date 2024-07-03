مدحت عبد الهادي: تصريحات ثروت سويلم تشتت بيراميدز عن المنافسة على الدوري

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أحمد جودة - القاهرة - أكد مدحت عبد الهادي، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن تصريحات ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية تساهم في تشتيت فريق بيراميدز، الذي ينافس بقوة على بطولة الدوري.

تصريحات ثروت سويلم تشتت بيراميدز

وقال مدحت عبد الهادي في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ما يدور في الكرة المصرية لم نراه في أي مكان آخر.. الظروف غير الطبيعية في الدوري العام من المتسبب فيها؟".

وأضاف: "هناك تصريحات من بعض المسئولين تضغط على بعض الأندية التي تتنافس، كما أن هناك فرق تلعب مبارياتها عصرًا، وفرق أخرى تلعب مساءً".

وتابع: "تصريحات المسئولين يجب مراجعتها قبل الإدلاء بها.. تصريحات ثروت سويلم تتسبب في تشتيت بيراميدز عن المنافسة على الدوري".

وأكمل: "لا يصح أن يقول المسئول إن الزمالك لا ينافس على الدوري، هذا ليس شأنك، كما أن تعقيب ثروت سويلم يشتت بيراميدز، لماذا يغضب المسئول من مطالبة الأندية بالحصول على حقوقها".

وأتم مدحت عبد الهادي تصريحاته قائلًا: "بيراميدز كان يحضر نفسه لمواجهة زد، ثم وجد أنه سيواجه فريق سموحة لاستكمال المباراة الماضية".