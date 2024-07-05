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أحمد جودة - القاهرة -



أكد محمد بركات، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن تمثيل الفراعنة في الأولمبياد هو شرف لأي لاعب.

بركات: تمثيل مصر في الأولمبياد شرف لأي لاعب

وقال محمد بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "منتخب مصر الأولمبي يسعى للظهور بشكل جيد في أولمبياد باريس 2024، والمنافسة على إحدى الميداليات، كما يعد روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب".



وأضاف: "البعض كان يعتقد أن هذا الجيل ليس على المستوى الفني بالأجيال السابقة، وأنه سيواجه صعوبات حتى في التأهل، ولكن ميكالي نجح في الارتقاء بالمستوى".



وتابع: "المنافسة ستكون صعبة في أولمبياد باريس 2024، وميكالي اختار ثنائي من فوق السن، وهما محمد النني، صاحب الخبرات الكبيرة، وأحمد سيد زيزو، صاحب المستوى الرائع في المواسم الماضية".



وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "ميكالي وجد أن وجود النني وزيزو سيحدث الفارق مع منتخب مصر الأولمبي.. شرف كبير لأي لاعب أن يمثل منتخب بلاده في محفل كبير مثل الأولمبياد".

