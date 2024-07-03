نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحكومة الجديدة 2024، من هى وزيرة التضامن الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الحكومة الجديدة 20241، بعد إعلان رئاسة الوزراء عن التشكيل الوزاري الجديد من خلال وسائل الإعلام الرسمية، تم اختيارمايا محمد عبدالمنعم مرسى، وزيرًا للتضامن الإجتماعي.

وتستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية من خلال الفقرات التالية السيرة الذاتية لوزيرة التضامن الاجتماعي الجديدو مايا مرسي

من هي مايا مرسي



مايا المرسي وزيرًا للتضامن الاجتماعي

مايا محمد عبد المنعم مرسي من مواليد عام 1973

مؤهلاتها العلمية: بكالوريوس العلوم السياسية من الجامعة الأمريكية، ماجيستير الإدارة العامة وماجيستير إدارة الأعمال من جامعة سياتل بالولايات المتحدة الامريكية، دكتوراه السياسات العامة والأمن الإنساني للمرأة العربية من معهد الدراسات والبحوث العربية.





أبرز الوظائف التي شغلتها:

عملت مديرة للمكتب الوطني لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر خلال الفترة من ۲۰۰۰ حتى عام ۲۰۱۳ ومنسقة لمشاريع صندوق الأمم المتحدة للمرأة في مصر خلال الفترة من 1999 حتى 2000، عملت كرئيس لفريق العمل الإقليمي لبرامج وسياسات تمكين المرأة في المركز مصر خلال الفترة من ۱۹۹۹ حتى ۲۰۰۰، عملت كرئيس لفريق العمل الإقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة عام ۲۰۱۳، قامت بالتدريس في قسم الإدارة العامة والإتصال في البرنامج الجامعة المشترك بين جامعة مدينة سياتل والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا التابعة لجامعة الدول العربية خلال الفترة من ۱۹۹۷ حتى ۱۹۹۸، قامت بتصميم مسير أكاديمي لقسم الإدارة العامة ببرنامج جامعة سيتي والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا من خلال الجامعة العربية، رئيس المجلس القومي للمرأة منذ عام 201٦.



مناصب مايا مرسي

مايا مرسى تولت عدد من الملفات الهامة خلال توليها منصب رئاسة المجلس القومي للمرأة ومن أبرزها الإشراف على اعداد الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة في مصر ۲۰۳۰ واعتمادها كوثيقة وطنية لتوجيه الأجهزة التنفيذية بالدولة في جهود تمكين المرأة.

وزيرة التضامن الجديدة



ساهمت في تصميم وتنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات الإقليمية الرامية إلى النهوض بالمرأة في مصر والعالم العربي خلال الفترة من عام ۲۰۰۰ حتى عام ٢٠١٦ (مبادرة محو أمية النساء في المحافظات الأكثر فقرأ - تأسيس المرصد الإعلامي للمرأة ومشروع مدن آمنة وخالية من العنف ضد المرأة والفتاة - مبادرة تعليم البنات وبرامج التمكين السياسي للمرأة وتدريب البرلمانيات وتقديم الدعم الفني - المشروع القومي لمناهضة ختان الإناث وإنشاء وتدريب وحدات تكافؤ الفرص في الوزارات ومبادرة تكافؤ الفرص داخل شركات القطاع الخاص - إعداد خطة العمل العربية لتنفيذ إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة بما في ذلك تطوير مؤشرات عربية لرصد تنفيذ الإتفاقية – إستراتيجية مكافحة العنف ضد المرأة العربية).

شاركت في عضوية مؤسسات دولية ولجان ومجالس إدارات مؤسسات حكومية (اللجنة الوطنية للحوكمة في إطار الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء - مجلس إدارة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات - عضو هيئة تدريس في الحلقات الدراسية سالزبورغ" العالمية).

لها العديد من المؤلفات والدراسات عن مختلف قضايا النهوض بالمرأة في مصر والمنطقة العربية.

وتقدم لكم (بوابة دوت الخليج الإلكترونية)، تغطية مستمرة حيث يتابع فريقنا الأحداث في كل الأقسام على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، كما تعمل بوابة دوت الخليج الإلكترونية خاصة الفسم الرياضي بمتابعة مستمرة لجميع الدوريات العالمية مثل:الدوري الإنجليزي،الدوري المصري،دوري أبطال أوروبا،دوري أبطال إفريقيا، دوري أبطال أسيا، كما يتابع فريق العمل العربي والدولي على متابعة الأحداث لحظة بلحظة على مدار اليوم والساعة،يرصد الفريق المختص كافة المعلوةمات الطبية الهامة التي يبحث عنها المتابع، كما يوفر كافة الموضوعات الإسلامية.