نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "متبقوش حشريين"..ويجز يدافع عن طالبة واقعة رقصة التخرج.. والجمهور يرد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص مغني الراب ويجز على دعم الطالبة سمر عنتر صاحبة ڤيديو رقصة التخرج الشهير الذي لاقى رواجًا كبيرًا من قِبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي، حيث كانت سمر عنتر الطالبة بكلية التربية الرياضية بأسيوط تحتفل بتخرجها من داخل حفل تخرجها وقامت بتأدية رقصة مما أثار غضب وإستياء رواد مواقع التواصل الإجتماعي.



منشور ويجز عبر منصة إكس

وقام ويجز بكتابة منشور دافع فيه عن سمر عنتر صاحبة واقعة التخرج، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" وقال:

"أي حد شايف إن سمر عنتر عملت حاجة غلط عيان محتاج يتعالج".



وقد وجه ويجز منشور آخر لمنتقدي الطالبة سمر عنتر، قال فيه:

"متبقوش حشريين بتحطوا علي اللي بتقدروا عليه.. وسيبوا الناس في حالها اللي بيعمل بيعمل لنفسه، وللمرة المش عارف كام بفكركم إن مفيش إنسان هيدخل الجنة بعمله محدش ضامنها يعني وإنما برحمه ربنا اللي ارحم علينا من امهاتنا فارحمونا تنظير".



تعليقات الجمهور على منشور ويجز

جائت تعليقات الجمهور على منشور ويجز عبر منصة إكس تنتقد رأيه ويستعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز التعليقات:

"بعيدا ع إنه ا المفروض ف حفلة تبع جامعة حتى لو خارجية ع الاقل فيه دكتور زي ابوها مستني إنه ا تيجي تستلم شهادتها.. بس الرقصة غير مقبولة وقمة العربجة

مفيش شاب عاقل هيقبل ان أخته أو خطيبته أو حبيبته تعمل كده ده البنت النوبية كانت مقبولة عنها السنة اللي فاتت والعيب ع الرجالة في الاخر".



"بجد هو احنا مضطرين نكتب كلام كتيير عشان نبرر إن اللي عملته غلط..مبقيناش قادرين نقول كلمة حراااام".



"ترضاها ان مراتك أو اختك اللي تبقي مكانها !

لو ترضاها ف انت عندك مشاكل محتاج تعالجها".

"والله يا فنان أي حد شايفها صح محتاج يعرف دينه كويس".

آخر أعمال ويجز

وفي سياقٍ آخر قدم الفنان ويجز أغنية "حلوة منك" وهى الأغنية الدعائية لفيلم ڤوي ڤوي ڤوي من بطولة محمد فراج والذي تم عرضه في شهر سبتمبر للعام الماضي 2023.



كلمات أغنية حلوة منك

وتقول كلمات الأغنية:

ليلي، ليلي، ليلي، ليلي ليل

ليلي، ليلي، ليلي، ليلي ليل

حلوة منك قد سنك

ضربتي ضرب العادي في ستة

يا ريت تهزيقي يقل منك

ده اللي ألاحظه فيكم آه يا سعده

حلوة منك قد سنك

ضربتي ضرب العادي في ستة

يا ريت تهزيقي يقل منك

ده اللي ألاحظه فيكم آه يا سعده

كان في وخلاص ومنعته

ويجز بطل وده نعته

أرفعها موس تحدي على شعبه

مش مأدي أنا بلاعبه

ما تأخرنيش أنا تقبضني (خالص)

ما تقبضنيش تبات في بطني

أعمل فيها ما شوفتكش

‫‫ألعبها خرسة ألعبها multi

كتيبة جاهزة على رنة

يحضر أقلب الحفلة درنة

عيني أصونها مش زايغة

حافظین أصولها وبنريح.