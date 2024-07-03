نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحكومة الجديدة 2024، من هو وزير المالية الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الحكومة الجديدة 2024، من هو وزير المالية الجديد، يتسائل العديد عن تفاصيل وزير المالية الجديد الذي تم اختيارة ضمن حكومة مدبولي الجديدة 2024، وتستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية من خلال الفقرات التالية كل ماتريد معرفتة عن وزير المالية في الحكومة الجديدة 2024.

من حو الوزير الجديد لوزارة المالية

أحمد أشرف علي كجوك، مرشح وزيرًا لوزارة المالية من مواليد عام 1976



مؤهلاته العلمية:



- ماجيستير الإدارة العامة – جامعة هارفارد

- ماجيستير الاقتصاد – جامعة يورك – إنجلترا

- بكالوريوس اقتصاد الجامعة الأمريكية-القاهرة



أحمد أشرف علي كجوك، مرشح وزيرًا لوزارة المالية

أبرز الوظائف التي شغلها:



- نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي

- مسئول التنسيق بالنيابة عن الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي.

- مسئول التنسيق بالنيابة عن الحكومة المصرية مع مؤسسات التصنيف الإئتماني.

- عضو مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران

- عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري

- عضو مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران.

- عضو مجلس إدارة البنك المركزى المصرى.

- إقتصادي أول بالبنك الدولى بالقاهرة.

- عضو مجلس إدارة البنك الأسيوى للبنية التحتية ممثلًا عن جمهورية مصر العربية).

- عضو مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال.

- عضو مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.

-أحمد أشرف علي كجوك لدية قدرة على التفاوض مع المؤسسات والجهات الدولية والمالية لا سيما مع صندوق النقد الدولي وإلمامه بملف الإصلاح الاقتصادى، وكذلك لديه القدرة على طرح حلول ومقترحات مبتكرة مع المؤسسات الدولية للوصول إلى أفضل نتائج، فضلًا عن تمتعه بعلاقات جيدة مع ممثلي تلك المؤسسات وظهرت بوضوح خلال مشاركته بالإجتماعات والمؤتمرات الدولية التي تشارك بها مصر وخاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

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