بعد توظيف صوته بالذكاء الإصطناعي.. مورجان فريمان: إحتيال

القاهرة - محمد ابراهيم - أعترض الفنان الأمريكي مورجان فريمان عن فكرة إستخدام الذكاء الاصطناعي بعد أن انتشر بلوجر مقطع متداول عبر تيك توك، مستعينة بصوت مورجان فريمان كراوي، وتزعم أنه خالها.

وقال مورجان فريمان عبر صفحته الشخصيةموقع التدوينات الصغيرة "تويتر" بعد أن نبهه جمهوره: "شكرًا لجمهوري الرائع على إنذارهم ودعمهم في الكشف الاستخدام غير المصرح به لصوت يقلدني عن طريق اللذكاء الاصطناعي".

وتابع حديثه قائلا: "إن إخلاصكم يساعد في الحفاظ على الأصالة والنزاهة في المقام الأول، شكرًا" وتابع باستخدام هاشتاج "احتيال" و"حماية الهوية".

أعمال مورجان فريمان

واشتهر مورجان فريمان بأدواره البارزة في أفلام الخيال العلمي، بما في ذلك مشاركته في فيلم "Transcendence" الذي يتناول موضوع التكنولوجيا. حقق الفيلم إعجابًا واسعًا بين الجمهور وحصل على استحسان النقاد.

وبعد مشاركته في فيلم "The Shawshank Redemption"، قدّم مورجان فريمان أداءً استثنائيًا، حيث ترشح الفيلم لعدد كبير من جوائز الأوسكار، وحقق أعلى تقييم في تاريخ السينما العالمية.