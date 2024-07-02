برئاسة محمد رياض.. المهرجان القومي للمسرح المصري يكرم عزت زين

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض خلال حفل افتتاح دورته السابعة عشرة، تكريم الفنان القدير عزت زين، تقديرًا لمسيرته المسرحية بشكل خاص، والفنية بشكل عام كممثل وكمخرج مسرحي من رواد مسرح الثقافة الجماهيرية.



مهرجان المسرح المصري



مهرجان المسرح المصري يقام برعاية ودعم من وزارة الثقافة، والدورة المقبلة من عمر المهرجان ستحمل اسم الفنانة سميحة أيوب، وتتكون اللجنة لهذا المهرجان من الفنان محمد رياض رئيسًا، والفنان ياسر صادق مديرًا للمهرجان، وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي وعبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي، المخرج إسلام إمام، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب وأ.عمرو البسيوني رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح، ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبد العليم.



ومن المقرر أن ينطلق المهرجان خلال الفترة من يوم 15 يوليو المقبل، الذي سيشهد حفل الافتتاح، وتستمر الفعاليات حتى يوم 30 يوليو 2024 الذي سيشهد حفل الختام.