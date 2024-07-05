بلغت 55 مترًا.. مهندسون يصنعون أطول دراجة هوائية في العالم بهولندا

قام مهندسون هولنديون بصناعة دراجة هوائية بلغ طولها 55 مترًا، وتعد هي الأطول في العالم.





أشار إيفان شالك المهندس الهولندي، المشارك في تصميم وصنع هذه الدراجة، إلى أنه فكر منذ طفولته بهذه المسألة بعد أن قرأ عن ذلك في موسوعة «جينيس».

وبعد مرور سنوات قرر تحقيق هذه الفكرة التي تعيش معه منذ طفولته، ولكنه أدرك أنه لن يتمكن من تحقيقها بوحده. لذلك طلب من أشخاص من قريته يشاركونه هذه الفكرة مساعدته في تحقيقها.

وقد أمضى المهندسون حوالي أربع سنوات في صنع هذه الدراجة، وبعد ذلك عرضوها للجمهور، وأكد أعضاء لجنة كتاب جينيس للأرقام القياسية أن دراجة إيفان وأصدقائه هي الأطول في العالم.