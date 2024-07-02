هيدي كرم تشارك جمهورها صورة جديدة من كواليس مسلسل "الوصفة السحرية"

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة هيدي كرم، جمهورها ومتابعيها صورة من كواليس أحد مشاهدها في مسلسل الوصفة السحرية، والذي حاليًا يعرض عبر شاشة dmc.

وشاركت هيدي كرم، صورة ضمن كواليس مسلسل الوصفة السحرية عبر خاصية ستوري بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتبت عليها معلقة: "الوصفة السحرية".





أحداث مسلسل الوصفة السحرية



تدور أحداث مسلسل "الوصفة السحرية" في إطار درامي اجتماعي مثير حول المشاكل الزوجية، من خلال مجموعة أصدقاء من فئات عمرية مختلفة يقطنون في "كومباوند" واحد، ويتداول فيما بينهم كتاب بعنوان “الوصفة السحرية.. لزواج ناجح” لتتفقن سيدات الكومباوند على تطبيق الكتاب في حياتهم الزوجية، وبعد زواج شيري عادل، من عمر الشناوي خلال الأحداث يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح" الذي يلفت نظرها فتفتحه لتجد عنوانه "سنة أولى زواج" فتظل تقرأ في سطوره ولا يمكنها التوقف لإنه ا تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع.

فتتخذ على أثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها، فيما يجسد إسلام جمال دور صديق عمر الشناوي والذي له خط درامي أخر بمشكلة زوجية مع زوجته التي تجسدها الفنانة بسمة داوود، وتربطها علاقة صداقة بشيري عادل.



أبطال مسلسل الوصفة السحرية



مسلسل "الوصفة السحرية" يعتمد على البطولة الجماعية، ويضم في قائمة أبطاله كلا من: شيرى عادل، إسلام جمال، هيدى كرم، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمى، محمد أبوداود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، عماد رشاد، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مي سعيد، سيناريو وحوار منة فوزي وإيرين يوسف ومي سعيد، وإخراج خيري سالم.