الموعد السنوي.. لقاء سويدان تخضع لعملية جراحية

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الفنانة لقاء سويدان، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك" عن خضوعها لعملية جراحية، وأشارت إلى أنها عملية تخضع لها سنويا.

ونشرت سويدان، صورة لها من داخل غرفة العمليات، وعلقت: “توكلت على الله أرحم الراحمين، الموعد السنوي للعملية، ربنا يقطعها عادة”.

الحالة الصحية لـ لقاء سويدان

وسبق وتعرضت لقاء سويدان، لوعكة صحية مفاجئة، خلال تصويرها أحد أعمالها، ما استوجب انتقالها إلى أحد المستشفيات، تحتاج سويدان إلى إجراء بعض الفحوصات، لمعرفة سبب الأزمة الصحية الحالية.

اخر ظهور للفنانة لقاء سويدان

وكان اخر ظهور للفنانة لقاء سويدان هو تكريمها بحفل الموضة العالمي International fashion awards لعام 2024، بأحد الفنادق الشهيرة المطلة على نيل القاهرة، والذي أقيم مساء السبت 29 يونيو، حضر الحفل كوكبة من نجوم الموضة والفن من بينهم الفنانة لقاء سويدان، والإعلامية لمياء فهمي عبد الحميد، وماجدة نور الدين، وقامت بتقديم الحفل الإعلامية رشا سليمان.

آخر أعمال الفنانة لقاء سويدان

وكان آخر أعمال الفنانة لقاء سويدان، هو مسلسل الوصفة السحرية، والذي يعرض حاليا على شاشة DMC، ومنصة watch it، وتجسد شخصية سيدة متحررة، عاشت معظم حياتها خارج مصر، وهى أم لطفلة وشقيقة الفنان إسلام جمال، وتعيش في المجمع السكني الذي تدور فيه أحداث العمل ويتواجد فيه معظم الشخصيات، وتحدث العديد من المواقف بينهم في إطار اجتماعي.

وايضا مسلسل قلع الحجر، بطولة محمد رياض وكان من تأليف أحمد وفدي وإخراج حسني صالح، وشارك في العمل كل من سوسن بدر، سميرة عبد العزيز، منى عبد الغني، مدحت تيخا، عبدالعزيز مخيون، كما عُرض لها مؤخرًا مسلسل طبيبة شعرية، بطولة بشرى تأليف محمد الغيطي وإخراج شادي أبو شادي، وشارك في العمل كل من نضال الشافعي، مروة عبدالمنعم، ياسر علي ماهر، سميرة صدقي.

أبرز أعمال لقاء سويدان

أستاذ ورئيس قسم، صاحب السعادة، القاصرات، خلف الله، لو كنت ناسي، لمن تضحك الأيام، جنة ونار، قاتل بلا أجر، كلام نسوان، حكاية عائلة توتو، علي مبارك، السيرة العاشورية، رجل غني فقير جدا، الإمام الشافعي، حكايات المدندش، امرأة من الصعيد الجواني، حارة الزعفراني، البنات، حكايات زوج معاصر، شجر الأحلام، رجل من زمن العولمة، العطار والسبع بنات، أوبرا عايدة، السيرة الذاتية لعبدو قصيباتي، أوراق مصرية، المال والبنون، العائلة والناس، هو وهي، البيت الكبير.