نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد طارق: نفسي أبقى جامد زي الأهلي.. الزمالك حرك المياه الراكدة.. وليه بيتحط رخامة لبيراميدز عشان بينافس على الدوري؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن مطالب القلعة البيضاء والفرق المصرية، وعن الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

تصريحات عضو مجلس إدارة الزمالك

وقال محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك فى تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق علي MBC MASR 2: "جمهور الزمالك يريد رؤية ناديه ( جامد ) مثل النادي الأهلي ".

وتابع: "سيد عبد الحفيظ كان عنده حق لما قال النادي الأهلي جامد، أنا نفسي أبقي جامد زي الأهلي لكن مفيش عوامل تساعدني".

وأضاف: "بيراميدز الآن فريق بينافس وفريق قوي ليه فى حاجات بتحصل تؤثر عليه زي إيقاف الشيبي نجم الفريق وهناك معوقات توضع أمامه دائما ".

وأردف: "أي المشكلة أن بيراميدز يفوز بلقب الدوري المصري، ليه بيتحط رخامة لبيراميدز، عشان بينافس على الدوري المصري إيه المشكلة يعني لما بيراميدز ياخد الدوري".

وأكمل: "عشنا عمرنا كله الأهلي يفوز بلقب الدوري 8 سنوات والزمالك مرتين، الدوري المصري فى تراجع ويفتقد المنافسة الحقيقية".

وشدد: "كل أندية الدوري المصري لديها نفس المطالب التي طالب بها الزمالك وحركنا المياه الراكدة".

واستطرد: "ثروت سويلم استفز وقلل من نادي الزمالك ولا بد أن يعرف أنه فى خصومة مع نادي كبير".

واختتم محمد طارق حديثه قائلًا: "شعبية الزمالك قائمة علي جماهيره وعنده حق فى موقفهم بالغياب عن مباراة سيراميكا وعندهم حق".