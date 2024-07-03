المصري ينعى محمد يونس المدير الأسبق لمديرية الشباب والرياضة ببورسعيد

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أحمد جودة - القاهرة - ينعى مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، بخالص الحزن والأسى وفاة محمد يونس، المدير الأسبق لمديرية الشباب والرياضة ببورسعيد.

المصري ينعى محمد يونس

أعرب النادي عن خالص تعازيه ومواساته لعائلة الفقيد، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

تقدم المصري بالدعاء لأهله وذويه بأن يلهمهم الصبر والسلوان في هذا الوقت العصيب.

كان محمد يونس شخصية بارزة في مجال الشباب والرياضة في بورسعيد، وقد ساهم بشكل كبير في تطوير الرياضة المحلية ودعم الشباب.