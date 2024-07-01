نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة فرنسا ضد بلجيكا في كأس أمم أوروبا 2024 والمعلق والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الأحد الموافق 1 يوليو الجاري، مواجهة من العيار الثقيل بين منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، مع نظيره المنتخب البلجيكي، وذلك في إطار منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية 2024.

موعد مباراة فرنسا ضد بلجيكا في كأس أمم أوروبا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة منتخب فرنسا مع نظيره البلجيكي، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت أبو ظبي، على ملعب دوسلدورف أرينا.



القنوات الناقلة لمباراة فرنسا ضد بلجيكا في كأس أمم أوروبا

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية وتحديدا قناة beIN Sports Max 1HD، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباراة منتخب فرنسا ضد بلجيكا، باعتبارها الوكيل الحصري لإذاعة مباريات بطولة كأس أمم أوروبا.

معلق مباراة فرنسا ضد بلجيكا في كأس أمم أوروبا

والجدير بالذكر أن قنوات بي إن سبورتس، أعلنت تعيين المعلق المميز حسن العيدروس، للتعليق على أحداث مباراة منتخب فرنسا مع نظيره البلجيكي، عبر قناة beIN Sports Max 1HD.