نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم نيس على أعتاب يوفنتوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدثت وسائل إعلام إيطالية عن توصل يوفنتوس لاتفاق من أجل التعاقد مع الفرنسي كيفرين تورام نجم خط وسط نيس الفرنسي في فترة الميركاتو الصيفي.



وأكد فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي المتخصص بأخبار سوق الانتقالات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس أن يوفتتوس توصل لاتفاق شفهي مع نيس من أجل التعاقد مع كيفرين تورام مقابل 20 مليون يورو بالإضافة إلى 5 مليون يورو كإضافات.



وأشار فابريزيو رومانو إلى أن عقد كيفرين تورام مع يوفنتوس سيمتد حتى يونيو عام 2029.



وأوضح فابريزيو رومانو أن المستندات سيتم تبادلها اليوم وغدًا بين يوفنتوس ونيس قبل إجراء الفحوصات الطبية لتورام.