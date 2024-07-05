نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأرجنتين الرسمي ضد الإكوادور في كوبا أمريكا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، عن تشكيل فريقه الرسمي لملاقاة منتخب الإكوادور، في منافسات بطولة كوبا أمريكا 2024.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي، خلال التقرير التالي، التشكيل الرسمي لمباراة الأرجنتين أمام الإكوادور في منافسات بطولة كوبا أمريكا.

موعد مباراة الأرجنتين والإكوادور في كوبا أمريكا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة الأرجنتين والإكوادور في كوبا أمريكا في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت "القاهرة"، على ملعب "إن آر جي ستاديوم".

تشكيل الأرجنتين الرسمي ضد الإكوادور

حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز.

خط الدفاع: ليساندرو مارتينيز، ناهويل مولينا، كريستيان روميرو، نيكولاس تاجليافيكو.

خط الوسط: دي باول، أليكسيس ماك أليستر، إنزو فيرنانديز، جونزاليز.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، لاوتارو مارتينيز.

يذكر أن الأرجنتين وصل إلى هذا الدور بعد أن احتل صدارة مجموعته بالعلامة الكاملة، في حين تأهل منتخب الإكوادور إلى الدور ذاته بعدما حل وصيفًا للمجموعة الثانية بـ 4 نقاط.

