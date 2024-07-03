نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طاقم حكام مباراة فاركو والزمالك في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره فاركو وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من عمر الدوري المصري الممتاز.

وكانت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلنت عن طاقم الحكام والذي جاء بقيادة مصطفى الشهدي.

ويعاونه كلا من هاني خيري مساعد أول، مصطفى عطية مساعد ثان، وحمادة القلاوي حكما رابعا.

بينما على تقنية الفيديو يتواجد كلا محمد عباس قابيل وشهاب راشد.

موعد مباراة فاركو والزمالك في الدوري المصري

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

ويستقبل استاد الجيش في برج العرب المباراة المرتقبة بين الفريقين.



القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري

تنقل مواجهة الزمالك وفاركو عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمسابقة الدوري في مصر والشرق الأوسط.