نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسماء جلال: "المخرج شريف عرفة أكتر إنسان قابلته ولقيته عارف هو عاوز إيه" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تمكنت الفنانة أسماء جلال في خطف قلوب الجماهير بأحدث ظهور لها من خلال برنامج "معكم منى الشاذلى" الذى تقدمه الاعلامية منى الشاذلى على قناة ON،



وكشفت أسماء جلال خلال الحلقة عن مشاركتها في موسم عيد الأضحى بفيلمي "اللعب مع العيال" و"ولاد رزق 3"، قائلة: "مبسوطة إنى اشتغلت مع المخرج شريف عرفة وعملت البدوي واتعلمته، وإني مثلت مع محمد إمام، وإنى كمان اشتغلت مع نجوم فيلم ولاد رزق والمخرج طارق العريان".



وأضافت: "المخرج شريف عرفة أكتر إنسان قابلته عارف هو عاوز ايه، ومش بيختار أكتر من شوت، هو عارف أنهى مشهد اللى هياخده وأكتر شخص ذكى بيقدر يدير اللوكيشن، واكتشفت إن في Dress code لأنه بيتعامل مع الاستوديو إنه مكان الشغل وماينفعش حد ييجى لابس شورت أو شبشب".





وتابعت:" قالى تعرفى تتكلمى بدوى وقلتله لأ وقالى ماشى هتتعلميه النهاردة، وفضلت أذاكر اللهجة 3 شهور وابعتله فويس نوت عشان أسأله لغاية لما اتعلمتها في النهاية، وكنا بنصور الفيلم في عز الحر ودرجة الحرارة عالية جدا".

آخر أعمال أسماء جلال



والجدير بالذكر آخر أعمال أسماء جلال فيلم اللعب مع العيال الذى تقدم فيه بدور البطولة النسائية أمام محمد إمام، وتجسد في أحداثه شخصية فتاة بدوية تتعرف إلى إمام وتقع في حبه، والفيلم الثاني هو "ولاد رزق 3 – القاضية" والذي تلعب فيه دور سيدة تدير مكان سهر وتربطها قصة حب مع عمرو يوسف.

وفيلم ولاد رزق - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films،Film

