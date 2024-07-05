عاجل - بايدن: لن أتزحزح قيد أنملة عن موقفي بشأن السباق الرئاسي وأحتاج قسط أكبر من النوم والراحة

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أحمد جودة - القاهرة - أكَّد الرئيس الأمريكي جو بايدن ثباته على موقفه حول الانتخابات الأمريكية، قائلًا: “لن أتزحزح قيد أنملة عن موقفي بشأن السباق الرئاسي”.

وأضاف في تصريح غريب: "كل ما أحتاجه قسط أكبر من النوم والراحة.

وكان اعترف الرئيس جو بايدن سرًا بأن الأيام المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لمدى قدرته على إنقاذ محاولته لإعادة انتخابه للرئاسة، موضحًا لحليف له، الثلاثاء، أنه يفهم ما الذي سيدفعه إلى القبول بأن "الأمر لا ينجح".

أظهر استطلاع جديد بواسطة شركة SSRS، أن ثلاثة أرباع الناخبين الأمريكيين يرون أن الحزب الديمقراطي ستكون لديه فرصة أفضل للاحتفاظ بالرئاسة في عام 2024 بمرشح آخر غير الرئيس جو بايدن على رأس القائمة. كما أن نسبة تأييده قد وصلت إلى أدنى مستوى جديد بعد أدائه الهش في المناظرة الأولى لحملة الانتخابات الرئاسية لهذا العام.

وكانت وسائل إعلاإن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيجري محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد رد حماس على مقترح التهدئة.

وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية، مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة المئات جراء القصف الإسرائيلي على رفح.