محمد الباز: اليوم الأول لـ الحكومة الجديدة مؤشر جيد

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز إن أول ظهور للحكومة اليوم يمكن اعتباره مؤشرًا إيجابيًا.





وأوضح الباز خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة" أن "من اليوم الأول للحكومة رأينا اجتماعات خاصة بين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين بملفات ذات أولوية على أجندة الرأي العام".

وأشار الباز إلى أن الدكتور مدبولي بدأ اليوم بعقد اجتماع لمناقشة أزمة الكهرباء، تلاه اجتماع آخر لمناقشة الأسعار وضبط الأسواق.

وأضاف أن هذه الاجتماعات تبعث برسالة هامة للمواطنين، وهي أن الحكومة بدأت العمل فورًا بدلاً من الحديث عن تشكيلها وأجندتها، وركزت على قضايا تهم الرأي العام والشارع المصري مثل الكهرباء والأسعار، مما يشير إلى أن هذه الحكومة تهتم بالمواطن في المقام الأول.

وأكد الباز أن "الحكومة جاءت هذه المرة لحل المشاكل، وليس فقط للحديث عنها. فلطالما كانت الحكومات تجيد الحديث عن المشاكل وأسبابها، لكن اليوم بدأت الحكومة العمل مباشرة على وضع حلول للأزمات".

واختتم الباز بقوله إن "اليوم شهدنا رقمين مهمين جدًا، والأرقام تعطي مؤشرات صحيحة على ما يحدث على الأرض. فقد وفرت مصر 1.2 مليار دولار لاستيراد الغاز والمازوت لحل مشكلة الكهرباء".