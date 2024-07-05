أحمد جودة - القاهرة - اقتربت العطلة.. إجازة رأس السنة الهجرية بالمملكة 1446 لمدة 3 أيام

تُحتفل برأس السنة الهجرية لأنها ترمز إلى بداية هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، هربًا من اضطهاد الكفار في مكة، وتمثل هذه الفترة انتقالًا تاريخيًا هامًا في الحياة الإسلامية، حيث أدت هذه الهجرة إلى تأسيس دولة إسلامية وتحقيق انتصارات دينية وسياسية. كما تُعَتَبَر رأس السنة الهجرية فرصة للمسلمين للتوجه لعبادة الله دون شريك، وللتفكر في الصعوبات والتحديات التي واجهها النبي صلى الله عليه وسلم خلال رحلته، وكيف استطاع بفضل الله تعالى نشر الدعوة الإسلامية عبر العالم.

تعتبر هذه المناسبة المباركة فرصة للمسلمين للاحتفال والتراحم، حيث يقام الأناشيد الدينية والتواشيح، ويتبادلون التهاني والمعايدات فيما بينهم، داخل الوطن العربي وفي جميع أنحاء العالم. يُعبر المسلمون من خلال هذه الاحتفالات عن فرحتهم بالذكرى العظيمة لهذه الهجرة النبوية وعن انتمائهم للدين والأمة الإسلامية، مما يجسد الروح الجماعية والتعاضد بينهم في هذه الأيام المباركة.

إجازة رأس السنة الهجرية الجديدة 1446

حدد معهد البحوث الفلكية موعد رأس السنة الهجرية 1446، وهو يوم الأحد 1 من شهر محرم 1446:

وبناء على ذلك يحصل الموظفين، على ثلاثة أيام متتابعة كإجازة مترافقة مع رأس السنة الهجرية.



باعتبار حصولهم على إجازة رسمية يومي الجمعة والسبت، وهما يومي العطلة الرسمية من كل أسبوع.

وهي فرصة سانحة للاحتفال بهذه المناسبة الدينية الهامة.

لدى العديد من المسلمين ليس في المملكة السعودية، فقط بل في الدول العربية والإسلامية.