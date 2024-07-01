أتمنى ضم هذا اللاعب من الأهلي.. زيزو يفاجئ نجم منتخب مصر

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أحمد جودة - القاهرة -

فجر أحمد سيد زيزو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مفاجأة مدوية عن لاعب من داخل صفوف النادي الأهلي يريد التعاقد معه داخل القلعة البيضاء بسبب تألقه القوي ومستواه الفني المميز.

وأكد زيزو في تصريحات له على قدرة نادي الزمالك في العودة للمنافسة في الموسم القادم، في ظل وجود العديد من الأسماء البارزة داخل الفريق.

- زيزو يختار عبد المنعم

وتحدث زيزو في تصريحات عبر شاشة ام بي سي مصر مع ابراهيم فايق:" الدوري المصري ليس ضعيف ولكن نحن من نجعله بهذا الشكل".

وتابع:" توقيت المسابقة لا تجعل اللاعبين يأخذوا الراحة الكافية كذلك أرضية الملاعب بسبب توالي المباريات".

وواصل:" النني وصلاح وتريزيجيه مواهب خرجت من الدوري المصري".

وأشار:" نسخة إمام عاشور مع الزمالك كانت أفضل ورغم ذلك اللاعب قدم موسم أول داخل الأهلي مميز".

وأختتم:" أتمنى ضم محمد عبد المنعم من الأهلي".