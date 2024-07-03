العالم اليوم - غارة إسرائيلية على مخيم في الضفة الغربية توقع 4 قتلى

انتم الان تتابعون خبر غارة إسرائيلية على مخيم في الضفة الغربية توقع 4 قتلى من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 3 يوليو 2024 01:21 صباحاً - قالت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الثلاثاء إن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا في غارة إسرائيلية على مخيم نور شمس للاجئين في الضفة الغربية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "طائرة قصفت خلية إرهابية في منطقة نور شمس أثناء قيامها بزرع عبوة ناسفة".

كذلك أكدت وسائل إعلام فلسطينية سقوط إصابات بقصف إسرائيلي استهدف منزلا في منطقة الزرقا شمالي مدينة غزة.

وقصفت القوات الإسرائيلية عدة مناطق في جنوب قطاع غزة يوم الثلاثاء وفرّ آلاف الفلسطينيين من منازلهم.

وقال مسؤولون بقطاع الصحة اليوم إن ثمانية فلسطينيين قتلوا وأصيب العشرات، في حين قال الجيش الإسرائيلي إن اثنين من جنوده قتلا في اشتباك الإثنين.

وأفاد قادة في إسرائيل بأن القوات على وشك إنهاء عمليات القتال العنيف مع حركة (حماس)، وستتحول قريبا إلى عمليات أكثر استهدافا.

وذكر مسعفون أن 17 فلسطينيا قتلوا الثلاثاء عندما قصفت دبابة إسرائيلية شارعا في حي الزيتون المكتظ بالسكان بمدينة غزة في شمال القطاع.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أمر سكان عدة بلدات وقرى شرق خان يونس بإخلاء منازلهم الإثنين قبل عودة الدبابات إلى المنطقة التي انسحب منها الجيش قبل أسابيع.

واشتعل فتيل الحرب عندما اقتحم مقاتلون بقيادة حماس جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر في هجوم مباغت أسفر وفقا للإحصائيات الإسرائيلية عن مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة بينهم مدنيون وعسكريون واقتيادهم لغزة.

وأسفر الهجوم الجوي والبري والبحري الإسرائيلي المضاد عن مقتل نحو 38 ألف فلسطيني حتى الآن وفقا لوزارة الصحة في غزة، كما تسبب في دمار واسع بالقطاع الساحلي المكتظ بالسكان.

وتقول إسرائيل إن 320 من جنودها قتلوا في غزة وإن ثلث القتلى الفلسطينيين على الأقل من المسلحين.