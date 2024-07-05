دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار التقنية.. مارك زوكربيرج يجرب ميزة تعدد المهام فى Quest VR بستة نوافذ والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مارك زوكربيرج أن الإصدار 67 من Horizon OS سيُطرح مع ميزة تجريبية تسمح لأصحاب Quest بأداء مهام متعددة باستخدام ما يصل إلى ستة نوافذ افتراضية، وبمجرد تمكينها (بالانتقال إلى الإعدادات، ثم تجريبي، وتشغيلها)، ستتمكن من تثبيت ثلاث نوافذ في ما تسميه ميتا تخطيطًا “مفصليًا” مع وضع ما يصل إلى ثلاثة نوافذ أخرى وتغيير حجمها بحرية أينما تريد.

وتتوفر هذه الميزة على Quest Pro و Quest 2 و Quest 3 ، ولكنها رائعة بشكل خاص على Quest 3 عند استخدامها في وضع الواقع المختلط، كما إن دعم الواقع المعزز مشابه لتجربة Apple Vision Pro ، ومع النوافذ الإضافية أصبح لدى مالكي Quest الآن المزيد من الخيارات، ووفقًا للتقارير ، القدرة على التحرك بعيدًا دون فقدان النوافذ.

وهناك أيضًا زر “عرض المسرح” الذي يعزل ويوسع أي نافذة بسرعة مع تعتيم النوافذ الأخرى، وهو يعمل مع المتصفح ومشغل الفيديو والتطبيقات والنوافذ ثنائية الأبعاد الأخرى داخل Horizon OS.

وأضافت Meta أيضًا قسم Horizon Feed الجديد الذي يسلط الضوء على المحتوى من منشئي محتوى محددين مثل A Wolf in VR و SteveKnows ، وتم وضعه كنهج أكثر اجتماعية لاكتشاف التطبيقات والألعاب الجديدة، وستتمكن من الإعجاب بالمشاركات ومشاركتها مع الأصدقاء.

وتتضمن التغييرات الأخرى القادمة في الإصدار 67 الكتابة بالتمرير لإدخال النص بشكل أسهل، ومسح رمز الاستجابة السريعة لإعداد الوصول إلى شبكة Wi-Fi (متاح فقط على Quest 3)، وتحسينات في أداء تتبع العين على Quest Pro، والقدرة على تحديد مدة وضع عدم الإزعاج.

ولابد أن يستمر كل شخص في التحقق مرة أخرى إذا لم تشاهد التحديث على الفور، حيث تقول ميتا إنه طرح تدريجي.