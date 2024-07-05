مختار مختار: الدوري بالنسبة للأهلي مثل شرب المياه

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ياسر رشاد – القاهرة – أكد مختار مختار، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن مباراتي الأحمر أمام فريق بيراميدز هما الفيصل في التتويج بالدوري العام هذا الموسم.

وقال مختار مختار في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: “مباراتا الأهلي أمام بيراميدز هما الفيصل في التتويج بالدوري هذا الموسم.. لم أر بيراميدز بهذه الشراسة في أي موسم سابق”.

وأضاف: “لأول مرة أشعر أن فريق بيراميدز ينافس على الدوري بشكل حقيقي، والفريق أصبح يجيد الفوز حتى وإن كان غير جيدًا، وهذا ما كان يتميز به الأهلي من قبل”.

وأتم مختار مختار تصريحاته قائلًا: “أرى أن فرص الأهلي وبيراميدز في التتويج بالدوري هذا الموسم قريبة.. ولكن لأنني أنتمي للأهلي أتمنى تتويجه بالدوري العام، فهذه البطولة للأهلي مثل شرب المياه”