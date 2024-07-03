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أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن تصريحات ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية تمثل إرهابًا نفسيًا وضغطًا على بيراميدز، أثناء منافسته على بطولة الدوري العام مع الأهلي.

ميدو: تصريحات ثروت سويلم إرهاب وضغط على بيراميدز

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "تصريحات ثروت سويلم إرهاب نفسي وضغط على بيراميدز أثناء على منافسته على الدوري".

وأضاف: "أنا غاضب من تلك الأمور.. دي بجاحة، وكلام ميتسكتش عليه، وأطالب أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية بأن يكون هناك عقاب ومحاسبة لثروت سويلم على تصريحاته بشأن العاملين المحترمين، وهو يمثلهم في مجلس النواب".

وتابع: "انت بتخوف المستثمرين الأجانب.. وعلى الدولة أن تتصدى لهذه الأمور.. ما حدث عيب، وأقول لثروت سويلم توقف عن الكلام".

وأكمل: "انتوا هترهبوا الناس عشان بيطالبوا بحقوقهم؟ هل من الممكن أن تفعلوا ذلك مع الأهلي؟ إذا كان ثروت سويلم عقب على إحدى بيانات الأهلي بهذا الشكل لكان زمانه ورا الشمس".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "تصريحات ثروت سويلم غير مقبولة، وأؤكد أنها لا تمثل المسئولين عن الكرة في مصر، الجميع داخل بيراميدز يعتبر ان البطولة الأولى هي مفتاح جميع البطولات القادمة".