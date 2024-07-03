أخبار اليمن : الأمم المتحدة: هذا الأمر هو الأكبر من نوعه في غزة

الأمم المتحدة: هذا الأمر هو الأكبر من نوعه في غزةقالت الأمم المتحدة اليوم إن الأمر الذي أصدرته إسرائيل للفلسطينيين بإخلاء مناطق في خان يونس ورفح هو الأكبر من نوعه في قطاع غزة منذ أن أمرت 1.1 مليون شخص بمغادرة شمال القطاع في أكتوبر الماضي.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن أمر الإخلاء الذي صدر أمس ينطبق على نحو ثلث قطاع غزة، وأظهرت تقديرات أولية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن نحو 250 ألف شخص ربما يعيشون حاليا في هذه المنطقة.

وأضاف دوجاريك "إخلاء بهذا الحجم الهائل لن يؤدي إلا إلى تفاقم معاناة المدنيين وزيادة أكبر في الاحتياجات الإنسانية". وأنه "أمام الناس خيار مستحيل، وهو الاضطرار إلى الانتقال، بعضهم على الأرجح ينتقل للمرة الثانية أو الثالثة، إلى مناطق ليس بها تقريبا أي خدمات، أو البقاء في مناطق يعلمون أنها ستشهد قتالا شديدا".

وقال ريك بيبيركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة إن مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس أصبح خاليا تقريبا بعد فرار العاملين به والمرضى عقب إصدار أوامر للسكان في المناطق المحيطة بالإخلاء. مضيفا أنه لم يتبق بالمستشفى سوى ثلاثة مرضى.

وأدت الحملة العسكرية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة منذ أكتوبر الماضي إلى مقتل نحو 38 ألف شخص، وفقا للسلطات الصحية في غزة، كما ألحقت دمارا شاملا بالقطاع الذي يعيشه نحو 2.3 مليون شخص.