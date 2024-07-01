إعلان سعودي عاجل بترحيل ابناء هذه الجنسية والسبب؟

الرياض - محمد الاطلسي - أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التابعة لوزارة الداخلية لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة؛ وذلك للفترة من 29/ 11/ 1445هـ الموافق 06/ 06/ 2024م إلى 06/ 12/ 1445هـ الموافق 12/ 06/ 2024م، عن ضبط (12950) مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وتفصيلًا بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (12950) مخالفًا، منهم (8213) مخالفًا لنظام الإقامة، و(3340) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(1397) مخالفًا لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (817) شخصًا؛ (40%) منهم يمنيو الجنسية، و(57%) إثيوبيو الجنسية، و(03%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (104) أشخاص لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

ووفق بيان الداخلية، فقد تم ضبط (10) متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (30131) وافدًا مخالفًا، منهم (29154) رجلًا، و(977) امرأة وتم إحالة (22461) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2343) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (9741) مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل مَن يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة من خلال الاتصال على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض الرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.