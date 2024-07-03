جدة - نرمين السيد - قال البيت الأبيض، "إننا لم نقم بإخفاء أي معلومات عن صحة الرئيس بايدن وقدرته على أداء مهامه، وذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.





وأضاف البيت الأبيض: "لم نقم بإخفاء أي معلومات عن صحة الرئيس بايدن وقدرته على أداء مهامه". وتابع: "نتفهم مخاوف البعض بعد المناظرة الرئاسية وليس من الضروري خضوع الرئيس بايدن لاختبار لتقدير الحالة الذهنية، مضيفًا "سنستمر في توفير أي معلومات طبية جديدة بشأن الرئيس بايدن". وأشار البيت الأبيض إلى أن الرئيس بايدن مستهدف بالمعلومات المضللة التي تبثها بعض وسائل الإعلام.

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