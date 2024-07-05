نتنياهو وجالانت يعقدان اجتماعا مصغرا مع فريق التفاوض بشأن الهدنة

جدة - نرمين السيد - نتنياهو وجالانت

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، نقلا عن إعلام إسرائيلي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت شاركا في اجتماع مصغر مع طاقم التفاوض لبحث الصلاحيات الممنوحة له.





وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الخميس، أنه ناقش مع نتنياهو الجهود المبذولة لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين، وذلك بحسب ما أوردته قناة القاهرة الإخبارية. وفي سياق متصل، صرح البيت الأبيض أمس بأن الرئيس بايدن رحب بقرار نتنياهو الذي يسمح للمفاوضين الإسرائيليين بالتواصل مع الوسطاء المصريين والقطريين والأمريكيين من أجل التوصل إلى اتفاق يهدف إلى وقف إطلاق النار.

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