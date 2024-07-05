سقوط 5 شهداء بـ منطقة وسط غزة.. واقتحام بلدة في الضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية سقوط 5 شهداء خلال قصف عدواني إسرائيلي استهدف منزلًا في جباليا، شمال قطاع غزة.





وعلى صعيد متصل، أفادت القاهرة الإخبارية أن قوات الاحتلال الغاشم اقتحمت بلدة صرة غرب نابلس بالضفة الغربية.

فيما قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أمس الخميس، إن سكان قطاع غزة يكابدون بشدة من أجل الحصول على المياه الصالحة للشرب، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف الأورومتوسطي، أن أضرارا شديدة أصابت محطة لتحلية المياه في حي الزيتون جنوب مدينة غزة بفعل استهداف إسرائيلي مباشر.

وأوضح أن التقديرات تشير إلى أن حصة الفرد في قطاع غزة من المياه قد تراجعت بنسبة 97% منذ أكتوبر الماضي.

وواصل أن حصة الفرد الواحد من المياه في غزة انخفضت إلى ما بين 3-15 لترا يوميا في ظل الحرب.